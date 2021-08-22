أستاذ علم اجتماع: زواج «البارت تايم» يسبب بلبلة بالمجتمع.. اتقوا الله

علقت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، على زواج «البارت تايم»، إذ ذكرت أننا نعيش في بلد بها أمن وأمان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترويج مثل هذه الأمور بين الشباب يهدم الأسر المصرية، خاصة أننا في بلد مسلم ودين سمح، «اتقوا الله في مصر والشباب ولا تروجوا مثل هذه الأخبار ولا تلك المصطلحات».

مصطلح زواج «البارت تايم» يُحدث بلبلة في المجتمع

وأضافت «خضر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساحة حرة»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، أنه لا ينبغي الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يَكْمُن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع.

زواج «البارت تايم» يؤدي لبطلان صحة العقد

وتابعت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن مثل هذه المصطلحات تؤثر سلبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف وراعته قوانين الدولة، وما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج «البارت تايم» واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد.

الزواج الشرعي يُقصد منه الدوام والاستمرار

وتابعت أستاذ علم الاجتماع خلال مداخلتها بالبرنامج: «الزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية».