يبحث العديد من أئمة وزارة الأوقاف، عن خطوات التقديم في مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة خارج مصر 2021، التي أعلنت عنها الوزارة، وحددت ضوابط للتقدم إليها، كما أعلنت إجراء اختبارات تحريرية وشفويه للمتقدمين، من أجل تصفية أفضل العناصر المؤهلة لتلك المهمة الجليلة، وهي نشر صحيح الدين الإسلامي في العالم كله.

خطوات التقديم في مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، أنه على من تنطبق عليهم الشروط، يمكنهم اتباع خطوات التقديم في مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة خارج مصر 2021، وهي:

- تقدم الطلبات على موقع وزارة الأوقاف الرسمي (أوقاف أون لاين) فقط

- يجري التقدم للمسابقة لمدة أسبوعين فقط وبعدها يتم غلق باب التقدم أمام الائمة.

- أن يكون المتقدم مستوفيا كافة الشروط

- أن يتحمل المتقدم وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة

- سيجري نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع وزارة الأوقاف

- يتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها وتقديمها إلى مديرية الأوقاف التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية

- ستجرى اختبارات التصفية النهائية بديوان عام وزارة الأوقاف على مرحلتين، أولها تحريرية، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية.

ضوابط التقدم إلى مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة خارج مصر 2021

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت 12 شرطا أمام الراغبين للتقدم لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة خارج مصر 2021، وشملت الشروط عدة ضوابط، منها أن لا يزيد عمره عن 55 سنة، وأن يكون عمل في قطاع الدعوة، وحصل في تقارير الكفاءة على مرتبة ممتاز خلال العامين الأخيرين، وألا يكون ارتكب أي مخالفة لتعليمات الأوقاف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وسليم البدن.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الاختبارات التحريرية والشفوية التي ستجرى للمتقدمين في مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة خارج مصر 2021، ستشمل «القرآن الكريم، والعقيدة، والتفسير، وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، والسيرة النبوية، واللغة الأجنبية المتخصص فيها المتقدم، إلى جانب الثقافة العامة».