بعد طرح موديلات 2022.. مقارنة بين «سيتروين C5 وشيري تيجو 8 وجيتور X95»

طرح عدد من الوكلاء المحليين للسيارات داخل السوق المصرية، العديد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل العام 2022؛ وخلال السطور التالية رصد لأسعار ومواصفات 3 طرز جديدة «سيتروين C5 إير كروس، شيري تيجو 8، جيتور X95» ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

قائمة أسعار ومواصفات «سيتروين C5 إير كروس 2022»

-تتوافر داخل السوق المحلية بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 435 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 505 آلاف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 555 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 165 حصانًا، وأقصى عزم للدوران يصل إلى 240 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم /ساعة في غضون 9.4 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم / ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد «4500 ملم طول، 2000 ملم عرض، 1600 ملم ارتفاع، و2730 ملم طول قاعدة العجلات».

قائمة أسعار ومواصفات سيارة «شيري تيجو 8» موديل 2022

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلية بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 370 ألف جنيه، أما الفئة الأعلى بـ 400 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 145 حصانًا، وعزم دوران 210 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد (4700 ملم طول، 1860 ملم عرض، 1746 ملم ارتفاع، 2710 ملم طول قاعدة العجلات).

قائمة أسعار ومواصفات سيارة جيتور X95 موديل 2022

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلية بفئتين مختلفتين في التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 399.900 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 429 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي تربو، ينتج قوة 197 حصانًا، وعزم دوران 290 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 8.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد (4875 ملم طول، 1925 ملم عرض، 1780 ملم ارتفاع، 2855 ملم طول قاعدة العجلات).