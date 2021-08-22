بعد طرح موديلات 2022.. مقارنة بين «سيتروين C5 وشيري تيجو 8 وجيتور X95»
كتب:
طلعت الصناديلي
10:24 م | الأحد 22 أغسطس 2021
« سيتروين C5 إير كروس، شيري تيجو 8، جيتور X95»
طرح عدد من الوكلاء المحليين للسيارات داخل السوق المصرية، العديد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل العام 2022؛ وخلال السطور التالية رصد لأسعار ومواصفات 3 طرز جديدة «سيتروين C5 إير كروس، شيري تيجو 8، جيتور X95» ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.
قائمة أسعار ومواصفات «سيتروين C5 إير كروس 2022»
-تتوافر داخل السوق المحلية بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات:
- الفئة الأولى بسعر 435 ألف جنيه.
- الفئة الثانية بسعر 505 آلاف جنيه.
- الفئة الثالثة بسعر 555 ألف جنيه.
- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 165 حصانًا، وأقصى عزم للدوران يصل إلى 240 نيوتن/ متر.
- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سرعات.
- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.
- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم /ساعة في غضون 9.4 ثانية.
- تستهلك السيارة متوسط 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم / ساعة.
- تأتي السيارة بأبعاد «4500 ملم طول، 2000 ملم عرض، 1600 ملم ارتفاع، و2730 ملم طول قاعدة العجلات».
قائمة أسعار ومواصفات سيارة «شيري تيجو 8» موديل 2022
- تتوافر السيارة داخل السوق المحلية بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 370 ألف جنيه، أما الفئة الأعلى بـ 400 ألف جنيه.
- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 145 حصانًا، وعزم دوران 210 نيوتن/ متر.
- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.
- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.
- تستهلك السيارة متوسط 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.
- تأتي السيارة بأبعاد (4700 ملم طول، 1860 ملم عرض، 1746 ملم ارتفاع، 2710 ملم طول قاعدة العجلات).
قائمة أسعار ومواصفات سيارة جيتور X95 موديل 2022
- تتوافر السيارة داخل السوق المحلية بفئتين مختلفتين في التجهيزات:
- الفئة الأولى بسعر 399.900 جنيه.
- الفئة الثانية بسعر 429 ألف جنيه.
- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي تربو، ينتج قوة 197 حصانًا، وعزم دوران 290 نيوتن/ متر.
- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.
- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.
- تستهلك السيارة متوسط 8.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.
- تأتي السيارة بأبعاد (4875 ملم طول، 1925 ملم عرض، 1780 ملم ارتفاع، 2855 ملم طول قاعدة العجلات).