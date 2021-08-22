بعد شكاوى العمال.. محافظ بورسعيد يقرر فتح «حارات» في منفذ الرسوة الجمركي

وافق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على حل أزمة آلاف عمال مصانع المنطقة الحرة للاستثمار بشأن استيائهم من ازدحام طوابير السيارات التي تقلهم عند منفذ الرسوة الجمركي بسبب قلة عدد حارات المنفذ الجمركية، مما يؤدي إلى انتظارهم فترات طويلة للمرور من المنفذ.

وقرر المحافظ فتح حارات في منفذ الرسوة بالتنسيق مع المنافذ ببورسعيد، وذلك استجابة لشكوى مقدمة من آلاف العمال بالاستثمار من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة بورسعيد عند طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، والتي طالبو فيها بفتح معابر بمنفذ الرسوة توفيرًا للجهد والوقت المهدر والضائع.

سرعة الاستجابة للشكاوى الإلكترونية وتحقيق الصالح العام للمواطنين

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أهمية دور منظومة الشكاوى الحكومية والعمل على تفعيل دور الشكاوى الإلكترونية لسرعة الاستجابة وتحقيق الصالح العام للمواطنين، موضحا أنه يجرى استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر منظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء من خلال الانترنت على عنوان www.shakwa.eg وتطبيق إيجابي، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، أو عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان المحافظة.

حملة لإزالة مخالفات بناء بجنوب بورسعيد

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه جرى إزالة منزل وحظيرة على مساحة 300 متر في جمعية بورفؤاد الزراعية، ومنزل وخرسانة فى جمعية عمار بجوار المحور.

وأكد اللواء عادل الغضبان، اليوم الأحد، تواصل حملات إزالة الاشغالات والتعديات على أملاك الدولة بجنوب بورسعيد، والتي تأتي فى إطار جهود الأجهزة التنفيذية لمنع تواجد المخالفات والتعديات وتوقيع العقوبات على المخالفين، وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب بقيادة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، إذ أسفرت الحملة عن إزالة منزل وحظيرة على مساحة 300 في جمعية بورفؤاد الزراعية يخالف الاشتراطات البنائية، ومنزل وخرسانة فى جمعية عمار بجوار المحور.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه لا مجال لعودة التعديات والمخالفات على أراضي الدولة بعد الإجراءات والقوانين التي اتخذتها الدولة المصرية لمنع التعديات و منع استغلال ممتلكات الدولة بصورة غير قانونية، لافتًا إلى أن محافظة بورسعيد حققت معدلات كبيرة في ملف التصالح في مخالفات البناء، و لن يسمح المخالفين بالعودة مرة أخرى.