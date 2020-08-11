عمال مصانع الدقهلية يشاركون في انتخابات "الشيوخ": مناسبة وطنية
"الدقهلية للسكر" توفر 10 أتوبيسات لنقل العاملين للجان
كتب:
صالح رمضان
08:52 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
خرج عمال مصانع الدقهلية، اليوم، إلى اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.
وخرج عمال مصنع سماد طلخا، والدقهلية للسكر، وعدد من المصانع الخاصة، إلى اللجان، ووفرت بعض الشركات أتوبيسات لتوصيل العمال إلى مقار اللجان.
وأكد عمال شركة الدقهلية للسكر، أن إدارة الشركة وفرت لهم 10 أتوبيسات لنقل العاملين من وإلى اللجان الانتخابية في ربوع مركزي بلقاس والستاموني.
وأوضحوا حرص الشركة بمصانعها على تقديم هذه الخدمة دومًا في كل المناسبات الوطنية.
وفي مصنع سماد طلخا، خرج العمال للأدلاء بأصواتهم حيث يتبع معظمهم لجان قرى طلخا.