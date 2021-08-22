زعماء مجموعة السبع يلجأون لاجتماع عاجل بشأن الأوضاع بأفغانستان بعد غد

بعد نحو أسبوع من سيطرة حركة طالبان على الولايات في أفغانستان، وسعي الدول لإجلاء رعاياها، وتدفق المدنيين الأفغان على مطار كابول، لمغادرة البلاد والهروب من حركة طالبان، يعقد رؤساء مجموعة الدول السبع، اجتماعا بعد غد الثلاثاء، لبحث الأوضاع في أفغانستان.

جونسون: محادثات عاجلة بشأن الوضع في أفغانستان

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه سيعقد اجتماعا لزعماء مجموعة الدول السبع بعد غد الثلاثاء، لإجراء محادثات عاجلة، بشأن الوضع في أفغانستان، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، من الضروري أن يتعاون المجتمع الدولي، لضمان عمليات الإجلاء لرعايا الدول والمدنيين الأفغان بأمان، ومنع حدوث أزمة إنسانية، ودعم الشعب الأفغاني لاستمرار مكتسبات تحققت خلال الاعوام العشرين السابقة، وفقا لمنشور لبوريس جونسون على موقع تويتر.

يشار إلى أن المملكة المتحدة، تتولى هذا العام رئاسة مجموعة السبع، المشكلة بجانب بريطانيا، من كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

فى السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيبحث الوضع في أفغانستان في لقاء عن بعد مع زعماء مجموعة السبع يوم 24 أغسطس الحالي.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، أن قادة مجموعة السبع سيعقدون اجتماعا الثلاثاء عبر الإنترنت، لبحث الوضع في أفغانستان.

وزراء خارجية السبع يدعون طالبان لضمان ممر آمن للرعايا الأجانب لمغادرة أفغانستان

يذكر أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، عقدوا اجتماعا الخميس الماضي، لمناقشة الأوضاع في أفغانستان، ودعوا في ختام الاجتماع، حركة طالبان إلى ضمان ممر آمن للرعايا الأجانب، والمدنيين الأفغان الراغبين في مغادرة أفغانستان، مشددين على ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني.

واندفع الآلاف من المدنيين الأفغان، نحو مطار كابول، للهروب من البلاد، بعد سيطرة حركة طالبان على القصر الرئاسي في كابول، وسارعت العديد من الدول، لإجلاء رعاياها من البلاد، ما تسبب في فوضى بمطار كابول، وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم، مقتل 7 مدنيين أفغان في الفوضى الحاصلة قرب مطار كابول.