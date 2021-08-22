عادل الفار: «كنا أصحاب أوي.. مصطفى قمر ومحمد فؤاد متصلوش حتى يطمنوا»

قال الفنان عادل الفار، إنه مكث في المستشفى 12 يوما، بعد رفض متكرر منه، وإصرار زوجته على دخول المستشفى، لافتا إلى أنه تم إجراء كل التحاليل وعلاجه بالمستشفى، متابعا: «الأستاذ أشرف زكي ده إنسان غير عادي، ومحترم جدا، مسبنيش وخلى الفنانة نهال عنبر المسئولة عن الطب في النقابة، قالتلي لو محتاج أي حاجة، وسأل عليا المطرب حلمي عبد الباقي، والمطرب سامح يسري، وخالد عجاج سأل عليا برضه»

عادل الفار يحكي عن خذلان أصدقائه له

وأضاف «الفار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن زوجته فقدت هاتفه في سيارة أوبر، أثناء ذهابها لزيارته في المستشفى، ولم يستطع الرد على أي شخص، لافتا إلى أن الفنانين الذين كانوا من دفعته أو الجيل الذي ظهر معه في نفس الوقت، لم يسألوا عليه مثل المطرب مصطفى قمر والمطرب محمد فؤاد، مؤكدا أنهم كانوا أصدقاء قريبين جدا منه لفترات طويلة، وكانوا يعملون معا في الأفراح، مستطردا: «كنا أصحاب ميتصلوش حتى يطمنوا ولا يسألوا، أنا مش عاوز منهم حاجة، يكفيني الجمهور إني وأنا في المستشفى الناس كانت كلهم بتخدمني حبا في عادل الفار».

ظهور عادل الفار.. واتجاه للسينما والمسلسلات

وولد عادل الفار، في 20 ديسمبر عام 1961، وظهر الفار في الثمانينيات أثناء عمله كمونولوجست في الأفراح والملاهي الليلية، وعمل في الأفلام في التسعينيات، وأصبح نجما في بعض الأفلام والمسلسلات، وكان يظهر في الغالب في دور كوميدي يتناسب مع وظيفته كمونولوجست.