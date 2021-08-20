أول تصريح من عادل الفار بعد تحسن حالته الصحية: «بحمد ربنا على كل شيء»

طمأن الفنان عادل الفار جمهوره على حالته الصحية التي تحسنت بشكل كبير، وذلك بعد خروجه من المستشفى التي قضى فيها ما يقرب من 10 أيام، بعد دخوله في غيبوبة تطلبت نقله إلى العناية المركزة بشكل عاجل.

وقال عادل الفار في تصريحات لـ «الوطن»: «أنا الحمد لله خرجت من المستشفى ومتواجد في المنزل، وبحمد الله على كل شيء».

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل الفار

وكان تعرض الفنان والمونولوجست عادل الفار لوعكة صحية بداية الأسبوع الماضي، ودخل في غيبوبة تطلبت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى ليتلقى العلاج في العناية المركزة، حيث بدأ في استعادة وعيه تدريجيا وشهدت حالته تحسن نسبي على مدار الأيام التالية.

وكشفت «إيمان» ابنة الفنان عادل الفار تفاصيل الحالة الصحية لوالدها في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، قائلة إنه نُقل إلى المستشفى بعد دخوله في غيبوبة، حيث واجه أزمة في التنفس ونقص نسبة الأكسجين في الدم، خاصة أنه يعاني بعض المشاكل الصحية في القلب والرئة والكلى، بالإضافة للضغط.

ولكنها لم تكن الأزمة الصحية الأولى التي يتعرض لها المونولوجست الشهير في العام الحالي، حيث سبق وتعرض لوعكة صحية كادت تودي بحياته، على حد تعبيره، في تصريحات سابقة، حيث دخل في فبراير الماضي للعناية المركزة بعد دخوله في غيبوبة كبدية نتيجة وجود خلل في أنزيمات الكبد، وتواجد داخل المستشفى لما يقرب من 15 يوما حتى تماثل للشفاء وعاد للمنزل مرة أخرى.

عادل الفار يعاتب هاني شاكر: «موقفتش جنبي»

وعانى الفار من تجاهل نقابة المهن الموسيقية، حيث عاتب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية في تصريحاته، على تجاهله لحالته الصحية وظروفه المرضية، قائلا: «أنا في نقابتك عضو عامل وتعبت واحتجت علاج كتير وغالي وموقفتش جنبي، أستاذ هاني لازم تهتم بأي حد في النقابة عشان أنت النقيب».