تطورات الحالة الصحية للفنان عادل الفار: تحسن نسبي

طمأنت عائلة الفنان عادل الفار، الذي يخضع للعلاج داخل العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة، محبيه ومتابعيه على حالته الصحية، حيث قالت ابنته إيمان لـ «الوطن»: إن حالته تشهد تحسنا تدريجيا، لكنه لم يستعيد صحته بشكل كامل ليخرج من العناية إلى غرفة عادية.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل الفار

ودخل الفنان عادل الفار في غيبوبة الأسبوع الماضي تطلبت نقله بشكل عاجل إلى العناية المركزة، ومع العلاج اللازم استعاد وعيه بعد ساعات، وفقا لتصريحات سابقة لـ «الوطن»، حيث كان يعاني من أزمة في التنفس ونقص نسبة الأكسجين في الدم، خاصة أن لديه بعض المشاكل الصحية في القلب والرئة والكلى، بالإضافة للضغط.

وتعتبر تلك الوعكة الصحية هى الثانية التي يتعرض لها المونولجيست الشهير في أقل من عام، حيث تم نقله إلى المستشفى في فبراير الماضي وهو في حالة غيبوبة كبدية واستمر لمدة 15 يوما في العناية بسبب تدهور حالته الصحية في ذلك الوقت، والتي كادت أن تودي بحياته، وكان يشبه الأطباء إصابته بتسمم في الدم نتيجة وجود خلل في أنزيمات الكبد، حيث كان يعاني في فترة سابقة كان من «فيروس سي»، ولكنه خرج من الأزمة على خير.

وهاجم الفار بعد ذلك نقابة المهن الموسيقية والفنان هاني شاكر بسبب تجاهلهم لحالته الصحية، بخلاف الدكتور أشرف زكي ونقابة المهن التمثيلية التي اهتمت بحالته برغم كونه ليس عضوا بها، وهو ما أوضحه في ندوة بـ «الوطن»، منذ عدة أشهر بعد تعافيه من الوعكة الأولى.

عادل الفار يهاجم هاني شاكر: «ولا عبرني»

وقال الفار: «هاني شاكر ولا عبرني»، ووجه حديثه لنقيب المهن الموسيقية: «أنا في نقابتك عضو عامل وتعبت واحتجت علاج كتير وغالي وموقفتش جنبي، أستاذ هاني لازم تهتم بأى حد في النقابة عشان أنت النقيب».