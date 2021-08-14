محافظ الغربية للصحفيين: «حياة كريمة ستجلب مزيداً من الخير لأهالينا»

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي الصحف وعدد من الصحفيين أبناء الغربية، الذين يشغلون مواقع رفيعة في الصحف، بديوان عام المحافظة، مساء اليوم السبت، لعرض إنجازات المحافظة على مدار الـ18 شهراً الماضية، وعرض أهم المشكلات التي تهم الشارع في محافظة الغربية.

محافظ الغربية يستعرض إنجازات 18 شهرا بجانب عرض أهم المشكلات

وخلال اللقاء، عرض المحافظ فيلماً عن أهم المشروعات التي نفذتها المحافظة، وتتضمن المجزر النصف آلي بقرية شبشير، ومحطة إنتاج البيض، وتطوير محور الإسكندرية، وتطوير مسار العائلة المقدسة، وتطوير ميدان المحطة، وتطوير ميدان السيد البدوي، وتطوير كورنيش طنطا، إضافة إلى توسعات محطة الصرف الصحي والصناعي بالدواخلية مركز المحلة، والمجمع الصناعي بالمحلة، وتوسعات محطة مياه الملاحة بطنطا، ومحطة معالجة الصرف الصحي بدلبشان كفر الزيات، ومحطة محولات الكهرباء، والمنطقة اللوجيستية بطنطا، ومستشفى الصدر بطنطا.

وأكد «رحمي» أن جميع هذه المشروعات انتهى العمل بها وأصبحت جاهزة للافتتاح، إلى جانب البدء في إنشاء فندق «الشانزليزية» بمدينة طنطا، وإنشاء مستشفى ومول تجاري بطنطا، وكذلك إنشاء الجامعة التكنولوجية في «بهبيت الحجارة»، ومشروع إنشاء مجمع الإسكان الاجتماعي.

«رحمي»: «حياة كريمة» مبادرة تجلب الخير للجميع

وأوضح محافظ الغربية أن مبادرة «حياة كريمة» هي مبادرة الخير، التي ستجلب الخير للجميع، وأن ما يتم تنفيذه داخل مركز زفتى، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، هو مشروع قومي عملاق، سيغير وجه الريف المصري، حيث تم تنفيذ 1077 مشروعاً بتكلفة ماليه تتخطى 3 مليارات جنيه.

خطة للتمكين الاقتصادي وتنفيذ 67 قافلة طبية

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة لا تقتصر فقط على تنفيذ أعمال البنية التحتية، ولكن المحافظة وضعت خطة طموحة في التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي، حيث تم تنفيذ 67 قافلة طبية،إلى جانب تنفيذ 10 برامج تعليمية، ساهمت في محو أمية 2592 مواطناً بقرى زفتى، كما تم تمويل 1083 مشروعاً صغيراً، بتكلفة 52 مليون جنيه، ساهمت في توفير 7523 فرصة عمل، كما تمكن فريق المبادرة من استخراج 4000 بطاقة رقم قومي للسيدات بمركز زفتى.

وأكد المحافظ أن باقي مراكز المحافظة السبعة تم وضع ملفات لها، تشمل المشروعات المقترحة لتجهيز هذه المراكز حال إدراجها في المرحلة القادمة من المشروع الأضخم في القرن الحادي والعشرين، والتى تمثل الحل الأمثل لكافة مشاكل المجتمع، حيث تم مناقشتها وعرضها على نواب مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب اللقاءات المجتمعية المستمرة مع أهالي المراكز، لجمع كافة الرغبات والطلبات المقترح تنفيذها مستقبلاً.

محافظ الغربية يؤكد تقديره لدور الصحافة

كما ثمن المحافظ دور الصحفيين في كونهم العين الحقيقية التي ترى المشاكل الواقعية بمنظور المواطن البسيط، وأن جميع المشاكل التي ترد إلى المحافظة من خلالهم يتم التعامل معها بشكل فوري، معرباً عن تقديره لدور الصحافة في غرس الوعي والقيم لدى أفراد المجتمع، إلى جانب دورهم في نقل الأخبار والحقائق، وتمثيل حلقة الوصل الصادقة والأمينة بين الجمهور والمسئولين.

وعرض عدد من الصحفيين مجموعة من القضايا الهامة، منها إلغاء كمين دفرة، وتخفيض تنسيق الثانوية العامة، وتطوير المنتزهات، وتطوير خدمات دورات المياه في شوارع المحافظة، ونقل الباعة الجائلين إلى السوق الحضاري ببسيون، وتطوير مسجد مجلس مدينة بسيون، وتعميم تجربة حي ثاني طنطا بفتح الشوارع المغلفة من الأهالي، والطريق الدائري بكفر الزيات، بالإضافة إلى طلبات استئناف الأعمال بقصر ثقافة طنطا، ووعد المحافظ بدراسة تلك المقترحات، وعرض ما سيتم تنفيذه في الاجتماع الدوري القادم.