وزير الزراعة: استصلاح مليون فدان يكلف الدولة 250 مليار جنيه

كشف الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكلفة استصلاح الأراضي الزراعية خاصة في مشروع «الدلتا الجديدة»، فذكر أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد يتراوح تتراوح بين 200 ألف لـ 250 ألف جنيه، وبالتالي فإننا عندما نتحدث عن استصلاح مليون فدان نتحدث عن 250 مليار جنيه، بخلاف مصروفات المعالجة وشبكة الطرق وشق الترع، موضحًا أنه يجب على الجميع أن يعلم مدى الإنفاق الذي يتم في القطاع الزراعي لزيادة الرقعة.

سنوات طويلة مرت دون أي مشروعات في القطاع الزراعي

وأضاف «القصير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك سنوات ماضية لم يكن فيها أي مشروعات في القطاع الزراعي، «أنا مش بلوم حد، بس قدرات الدولة تعمل مشروعات عملاقة بهذا الشكل يعتمد على الإرادة والرغبة والحوكمة وإدارة المشروعات والرقابة عليها وضمان تنفيذها في وقت مناسب من أجل تحقيق الجدوى الاقتصادية والعائد بسرعة».

صدرنا العام الماضي منتجات بـ 34 مليار جنيه مصري

وتحدث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن الصادرات المصرية، فذكر أنه في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتأثر حركة التجارة الدولية بنسبة 25%، وتأثر حركة النقل بين الدول، زادت الصادرات المصرية إلى رقم غير مسبوق العام الماضي، «صدرنا 5 مليون طن، بـ 2.2 مليار دولار، أي بـ 34 مليار جنيه مصري، السنة دي حتى الآن وصلنا لـ4.5 مليون طن، بزيادة 700 ألف طن عن الفترة المماثلة لها من العام السابق».

المنتج المصري أصبحت له سمعة بين الدول

وأوضح أن هذه الأرقام تؤكد أن المنتج المصري أصبحت له سمعة بين الدول، فمصر تصدر 360 منتجًا لأكثر من 150 دولة، ولا توجد دولة ترفض المنتج المصري، كما أنه في ظل أزمة كورونا تم فتح 11 سوقًا جديدة، أهمها السوق الياباني «طول عمرنا مكوناش عارفين ندخله، مصر تُعد الأولى في تصدير البرتقال والفراولة المجمدة والبطاطس تحتل رقم 2 في التصدير، وده نتيجة جهود الدولة المصرية كلها وجهود المزارعين».