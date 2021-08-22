الإنتاج.. خضراوات وفواكه عالية الجودة بأسعار تناسب الجميع

البطاطس والبنجر والفاصوليا والجزر والذرة والفول السودانى.. أنواع شتى من الخضراوات والفواكه، لمنتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع، يجنيها مزارعو مشروع «مستقبل مصر»، المقام وسط صحراء الضبعة الجديدة، وهو الحُلم القومى للدولة المصرية، الذى يهدف لسد الفجوة فى السوق، وتصدير الفائض للخارج، ما يسهم فى تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المساحات الواسعة من الأراضى الزراعية فى مشروع «مستقبل مصر» أو«الدلتا الجديدة» يعتمد فيها المهندسون والعمال على آلات ومعدات فائقة التطور، وفقاً لأحدث ما توصل إليه العلم بمحددات وضوابط وخبرات فى التعامل مع هذا النوع من اقتصاديات تعظيم العائد. ويقول هشام صلاح، مسئول مخازن للمعدات والأدوات الزراعية، الذى يمتلك خبرة كبيرة فى طريقة التخزين والتعامل مع تلك الأدوات والمعدات المستخدمة فى مشروع مستقبل مصر: «بنستلم الوارد كله من المعدات أو الماكينات فى المخازن، وكلها أدوات فائقة التطور كمواتير رفع المياه وطلمبات الآبار». أما عن تخزين المحاصيل، فأكد «هشام» أنه يتم وفقاً لأحدث طرق التخزين الحديثة. ويتميز مشروع الدلتا الجديدة باعتماده الكامل على تقنيات الإنتاج الزراعى الحديثة، بجانب عملية الرعاية والحصاد للمزروعات التى تتم من خلال الماكينات الهندسية العملاقة، وبحسب «هشام»، مسئول المخزن بالمشروع، فإن تلك الأدوات المتطورة التى تم تدريبهم على استخدامها وطرق تخزينها جيداً تمكّن العاملين فى المشروع من توفير الوقت والمال المستنزف من خلال استخدام الأساليب الزراعية المتقدمة.

ويقول «عبدالفتاح»، أحد العاملين بإحدى الشركات الزراعية داخل المشروع: «اشتغلت فى أماكن كتير، ونقلت محاصيل على مدار أكتر من ٣٠ سنة، بس اللى بشوفه هنا مختلف تماماً سواء كجودة أو نظام أو سرعة».