ضربها زوجها بالفأس.. إصابة سيدة بكسر في الجمجمة بقنا

أصيبت ربة منزل، اليوم الأحد، بكسر في الجمجمة متأثرة بضربة فأس سددها لها زوجها، بسبب خلافات عائلية بقرية الزرايب بمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد مدير المرفق يفيد بإصابة ربة منزل بكسر في الجمجمة على يد زوجها بضربة فأس بسبب خلافات عائلية، بمركز أبو تشت.

كسر في الجمجمة واشتباه ما بعد الارتجاج

وبحسب مرفق إسعاف قنا، إن المصابة تدعى نادية محمد علي، 42 عامًا، ربة منزل، تعاني بكسر في الجمجمة واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالساعد الأيمن واشتباه كسر بالعضد الأيمن، إثر إصابتها بضربة فأس على يد زوجها بقرية الزرايب مركز أبو تشت، إذ حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.