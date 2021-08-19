«شريكه غدر بيه».. مقتل مزارع في أسوان

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقتل أحد الأشخاص في محافظة أسوان، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة وبحوزته بندقية آلية وذخائر.

تلقى مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال جثة «مزارع- مقيم بدائرة المركز»، مصابة بطلق ناري عقب العثور عليها، بمنطقة جبلية بدائرة المركز.

تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيما بذات الدائرة».

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ لوجود خلاف مالي بينه وبين المجني عليه حول تجارتهما في المواد المخدرة، فقام باستدراجه للمنطقة محل العثور، وأطلق تجاهه عيارا ناريا من فرد محلي كان بحوزته، واستولى على «هاتفه المحمول - بندقية آلية كانت بحوزة المجني عليه».

تم بإرشاده ضبط السلاح الناري المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وأشار إلى تخلصه من السلاح المستولى عليه من المجني عليه بإلقائه داخل بئر الصرف الصحي الخاص بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.