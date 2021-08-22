«الفني للمسرح»: مشروع «المواجهة والتجوال» سيصل إلى قرى مصر بعروض فنية

قال إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن بداية عمل مشروع «المواجهة والتجوال» كان في معسكرات الأمن المركزي وغيرها من الأماكن، وبعدما تولي المسؤولية وبوجود الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، تم وضع انطلاقة أكبر لمثل تلك الفرق الجوالة على مستوى الجمهورية، «طالما إحنا عندنا قدرة إننا نروح لمحافظة أو اثنين ليه منخليهوش مشروع أكبر علشان نوصل لأكبر عدد من الجمهور، والقاهرة والإسكندرية ضاقوا علينا».

مختار: المشروع بدأ 2017 وصدر قرار في 2019 بإنشاء الفرقة بشكلها الحالي

وأضاف «مختار»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن العدالة الثقافية هي فكرة تحتاج للعمل الدؤوب، ولذا تم العمل على هذا المشروع منذ عام 2017 حتى صدر قرار في 2019 بإنشاء الفرقة بشكلها الحالي.

مختار: مشروع المواجهة والتجوال يستهدف الوصول لأكبر عدد من الجمهور في قرى مصر

وأوضح أن التجربة الجديدة مع مبادرة حياة كريمة في القرى التي يجري تطويرها كانت ملهمة، «مسألة بناء البشر مثل بناء الحجر، اللي الحكومة بتعمله دي مسألة مش سهلة، وذهاب الأهالي إلى مثل تلك العروض هو نشاط اجتماعي وإنساني مهم، ومشروع المواجهة والتجوال يستهدف الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور في قرى مصر».

مختار: «كل ده مكنش المواطن هناك يتخيله»

وأكد أن المواطن المصري في الريف دائما ما يشعر بالتقدير بسبب مثل تلك المسارح الجوالة والتي تذهب إليه، «زي فكرة حياة كريمة وإننا رايحنلك، زي الصرف الصحي ومحطة الكهرباء والمياه، وكل ده مكنش المواطن هناك يتخيله».

وتابع: «البيت الفني للمسرح هو مجمع للفرق المحترفة في مصر من المسرح القومي للأطفال لمسرح العرائس لمسرح الحديث للمسرح الطليعة، إحنا 12 فرقة مسرحية، وكل العروض بتاعتنا اللي بتقدم في القاهرة والإسكندرية يتم اختيارها بشكل دقيق جدا بحرية الإبداع وشعورنا بدورنا الاجتماعي والوطني على أرض مصر».