البيت الفني للمسرح ينعى فيصل ندا: أعماله علامات في تاريخ الفن المصري

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن والأسى، المؤلف والسيناريست الكبير فيصل ندا، الذي وافته المنية منذ قليل، بعد حياة حافلة بالفن والابداع، فهو مؤلف عدد من الأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية، التي تعتبر علامات في تاريخ الفن المصري، فهو أحد أهم رواد المسرح المصري وآساتذته.

وأوضح رئيس البيت الفني للمسرح في بيان منذ قليل، أن الفقيد كان له دورا بارزا في الحركة المسرحية المصرية، خاصة بالقطاع الخاص، بالاضافة إلى مؤلفاته بالدراما والسينما، من أهم أعماله مسرحية «المتزوجون»، فيلم «قضية سميحة بدران»، فيلم «أيام العمر معدودة»، مسرحية «الرجل الذي فقد ظله»، فيلم «دسوقي افندي في المصيف»، وغيرها من الأعمال التي تعدت 150 عملا، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.