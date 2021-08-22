مبادرة التمويل العقاري ترفع الحد الأقصى إلى 3 ملايين جنيه

كشف مصدر مصرفى تفاصيل مبادرة البنك المركزى الجديدة بشأن التمويل العقارى، التى سترفع الحد الأقصى للاستفادة إلى 3 ملايين جنيه تمثل قيمة الوحدة السكنية، مقارنة بنحو 1.3 مليون جنيه فى المبادرة الحالية التى تمّ إطلاقها منذ يوليو الماضى.

وقال المصدر لـ«الوطن» إنَّ البنك المركزى عقد عدة اجتماعات الفترة الماضية، واستقر على إطلاق تلك المبادرة، التى ستكون بمثابة مبادرة مكملة للمبادرة الحالية، لكن بشروط وفوائد مختلفة عنها، وكشف المصدر أن الإطلاق الرسمى للمبادرة الجديدة سيكون قبل نهاية العام الجارى، وأنَّ الهدف الأساسى منها هو مد مظلة التمويل العقارى بفوائد ميسرة لتشمل الشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة من المواطنين الباحثين عن وحدة عقارية بتسهيلات مالية، بجميع أنحاء الجمهورية، سواء فى المدن العمرانية الجديدة أو خارجها، موضحاً أن المبادرة ستكون بفائدة بـ5% وليس 3% كما هو الحال فى المبادرة الحالية، على أن تتحمل وزارة المالية فارق الفائدة.

وكانت مصادر أشارت إلى أنَّ البنك المركزى يدرس إطلاق مبادرة جديدة للتمويل العقارى تختلف نسبياً عن المبادرة الحالية، والموجهة لطبقة محدودى الدخل والشريحة الصغيرة من الطبقة المتوسطة، بحيث تشمل المبادرة الجديدة تمويل الوحدات بفائدة متناقصة نسبتها 5%، كما تختلف مدة السداد، لتصبح 15 عاماً بدلاً من 30 عاماً فى المبادرة الحالية.

وكان البنك المركزى أطلق فى منتصف يوليو الماضى رسمياً مبادرة التمويل العقارى بفائدة متناقصة نسبتها 3% ولمدة سداد تصل إلى 30 عاماً، ويبلغ الحد الأقصى لثمن الوحدة السكنية فى المبادرة الحالية 1.4 مليون جنيه. وتأتى المبادرة استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بتوفير وحدات سكنية لكل الشرائح المجتمعية بأسعار وتسهيلات مناسبة.