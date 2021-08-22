وظائف شاغرة للشباب في بعض المحافظات.. رواتب مجزية وعمولات وتأمينات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل وظائف شاغرة ضمن مبادرة «توظيف مصر»، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة والتكنولوجية، ودون مؤهل من أصحاب الخبرة، ودون خبرة للشباب من الجنسين، وذلك بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2300

أولا: وظائف للمؤهلات العليا

شركة شهيرة للملابس الرياضية تطلب للتعيين الآتي:

1- مدير فرع.

2- نائب مدير فرع.

3- بائع داخلي.

مكان العمل: قنا وسوهاج.

الشروط والحقوق:

- مؤهل عالِ خريجين.

- ذكور وإناث.

- خبرة في مبيعات الملابس.

- حد أقصى للسن 27 عامًا.

- المرتب للمدير والنائب حسب الخبرة، والمبيعات: 2300 جنيه + العمولة.

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات.

ثانيا: وظائف للمؤهل المتوسط ودون مؤهل

شركة لتوصيل المواد الغذائية تطلب للتعين الآتي:

- مندوب تسويق خارجي

مكان العمل: القاهرة، الإسكندرية، المنصورة.

الشروط والحقوق:

- مؤهلات عليا أو فوق متوسطة.

- خبرة سنة على الأقل في مجال التسويق والمبيعات.

- حد أقصى للسن 35 عامًا

- - يفضل من لدية دراجة نارية.

- مرتبات مجزية.

- عمولة مجزية دون حد أقصى.

ثالثًا: أيام التوظيف المفتوحة

تنظم وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي لشركة مينيتس ديليفري بفرع الشركة بالشيخ زايد وذلك يوم الأربعاء 25 أغسطس حيث تسعى الشركة لتوظيف الآتي:

1- مندوبين مبيعات داخلي وخارجي (ذكور وإناث - مؤهل عالِ).

2- كاتب محتوى وتسويق إلكتروني (مؤهل عالِ - دوام كامل أو جزئي).

3- ديليفري خدمة توصيل (مؤهل متوسط أو ثانوية عامة - لا يزيد عن 35 عامًا - على دراية بالشيخ زايد).

مميزات وظيفية تتمثل في:

1. مرتبات ثابتة.

2. تأمينات اجتماعية.

3. عمولات وحوافز مجزية.

4. تأمين ضد الحوادث للديليفري.

مكان العمل: فرع شركة مينيتس ديليفري - 129 عمارات مستقبل الحي 12 في الشيخ زايد شقة 7.

وللتقديم يمكنك الذهاب على العنوان السابق في التاريخ المحدد، في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا بمقر الشركة.

ويمكنك التقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الشاغرة الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، يمكن الاطلاع على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر «فيس بوك».