تفاصيل وشروط وظائف بنوك القاهرة والإسكندرية وHSBC

طرحت بنوك الإسكندرية والقاهرة وHsbc عدد من الوظائف المطلوبة، للعمل لدى تلك المؤسسات البنكية والمصرفية، موضحة مجموعة من الشروط والمهام لمن يرغب في الحصول على تلك الوظائف، تستعرضها «الوطن» في التقرير التالي:

وظائف بنك القاهرة

نوه بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» إلى توافر فرصة عمل خالية، وهي Electronic Payments - Business Development Team Leader، بالشروط التالية:

- لديه من 7 إلى 10 سنوات من الخبرة في المجال ذي الصلة.

- حاصل على بكالوريوس في أي مجال ذي صلة فهم قوي للحلول الرقمية في قطاع الخدمات المالية.

- يملك خبرة قوية في تطوير الأعمال في الخدمات المالية الرقمية.

- لديه فهم قوي لأنظمة الخدمات المالية في مصر.

- يملك مهارات اتصال/ عرض تقديمي ومهارات تحليلية قوية جدًا.

- يجيد إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.

وظيفة بنك الإسكندرية

كما أعلن بنك الإسكندرية عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى (IT Business Analyst)، بشروط هى:

- لدية خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تحليل الأعمال.

- عمل في مجال الحلول المصرفية أو الخبرة في الصناعة المالية.

- عمل في دفاتر الأستاذ العامة والتقارير المالية، منتجات المسؤولية (CASA)، عملية إنشاء القرض، الخزينة والاستثمار، الدفع (Swift ، ACH)، دفع الأطراف الأخرى (دفع الفواتير، Fawry... إلخ)، الخدمات المصرفية الرقمية والقنوات الشاملة، البرامج الوسيطة والتكامل، تمويل التجارة أو إدارة البطاقة.

- ممتاز في التوثيق مع سجل مثبت في تطوير مستندات المتطلبات BRD وSRS والمواصفات الوظيفية مع مخططات الإطارات السلكية ومخططات العمليات.

- لديه سجلات ناجحة في تنفيذ الخدمات المصرفية الأساسية أو مشاريع الترقية.

- لديه معرفة متعمقة بدورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).

- حاصل على شهادة CBAP.

وظيفة بنك HSBC

وأخيرًا، أعلن بنك HSBC مصر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «LinkedIn» عن توافر فرصة عمل خالية بالبنك، وهي CSE Contact Center، بشروط كالتالي:

- حاصل على جامعة (بكالوريوس) أو (بكالوريوس) ج. الدراسات العليا (ماجستير).

- لدية خبرة من سنتين إلى 5 سنوات C، من 5 إلى 10 سنوات D، أكثر من 10 سنوات.

- كما يجب أن يكون حاصلاً على مستوى تعليمي لشهادة الثانوية العامة على الأقل وأن يكون في سن العمل القانوني.

- كما يجب أن يتقن اللغة (اللغات) التي تتطلبها العملية.

- منفتح على جداول العمل المرنة المتغيرة.

- كما يجب أن يكون مرنًا ومتمحورًا حول العميل ولديه القدرة على الازدهار في بيئة الفريق التي تسعى للحصول على التعليقات والانفتاح على التطوير.

- لدية القدرة على القيام بعمل جيد ، ويهتم بجعله مناسبًا للعميل ويتحقق من أن كل شيء في محله القدرة على العمل في بيئة كبيرة الحجم وسريعة الخطى مطلوبة.

- إتقان استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية وحزم البرامج الأساسية والتطبيقات المتخصصة مهارات اتصال ممتازة ومهذبة وودودة في جميع الأوقات.