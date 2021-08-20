«أسوان الأزهرية» تعلن حاجتها لشغل وظائف.. شروطها وموعدها

أعلنت إدارة التنسيق بمنطقة أسوان الأزهرية، عن حاجتها لشغل وظائف توجيه القرآن الكريم في عدد من الإدارات وهي إدارة أسوان وإدارة كوم أمبو، على أن يبدأ تلقي طلبات التقديم بداية من غد السبت الموافق 21 أغسطس الجاري ولمدة عشرة أيام، منوهة بأنه لا يتم قبول أي طلب بعد انتهاء المدة المحددة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف أسوان الأزهرية، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

تفاصيل وشروط وظائف إدارة التنسيق بأسوان الأزهرية

إدارة أسوان 1 موجه.

إدارة كوم أمبو 2 موجه.

ويُشترط في المتقدم لشغل الوظائف الآتي:

أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب.

أن يكون من شاغلي وظيفة معلم أول ( أ) على الأقل.

أن يكون من المُسَكَّنِين على إحدى وظائف المجموعة النوعية لهيئة التعليم.

أن يكون من شاغلي وظيفة معلم أول ( أ) على الأقل.

ألّا يكون قد وقع عليه جزاءٌ بالخصم لمدة أكثر من 10 أيام خلال عام الترشيح، أو جزاء بالإبعاد عن الأعمال الإشرافية.

ألا يكون مُحالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل.

أن يكون حاصلًا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى العامين السابقين للترشح.

اجتياز اختبار القرآن الكريم بالمنطقة وقطاع المعاهد الأزهرية.

كيفية التقديم للوظائف

وللتقدم لشغل الوظيفة، يتم تقديم طلب إلى إدارة التنسيق يرْفَقُ به المستندات التالية: