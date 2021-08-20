وظائف خالية في 3 جامعات حكومية.. شروط ومواعيد التقديم

أعلنت 3 جامعات حكومية عن وظائف خالية في عدد من الكليات، من بينها وظائف قيادية بلغ عددها 15 وظيفة في جامعات «المنوفية، الزقازيق، أسوان»، ومنها وظائف مدرس ومدرس مساعد بشرط لا يقل التقدير عن جيد، بالإضافة إلي الحاجة لشغل وظيفة مدير عام شئون مكتب رئيس جامعة الزقازيق.

وظائف خالية في جامعة المنوفية

وأعلنت كلية الصيدلة جامعة المنوفية عن حاجتها إلى عدد 3 مدرسين بقسم الصيدلة الإكلينيكية، وعدد مدرس بقسم الأدوية والسموم، ويتم استقبال طلبات التقديم حتى 31 أغسطس 2021

واشترطت الجامعة على المتقدم لوظيفة مدرس بقسم الأدوية والسموم أن يكون حاصلًا على البكالوريوس من إحدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أو ما يعادلها بتقدير عام جيد على الأقل، وأن يكون حاصلًا على درجتي الماجستير والدكتوراه في نفس التخصص المطلوب من إحدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972او ما يعادلها.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف جامعة المنوفية

والمستندات المطلوبة للتقديم في الوظيفة: أصول «شهادة الميلاد كمبيوتر- الموقف من التجنيد ساريًا – صحيفة الحالة الجنائية -عدد 6 صور شخصية حديثة – الشهادات الدراسية - صورة بطاقة الرقم القومي - ترخيص مزاولة المهنة –- شهادة تقدير سنوات الدراسة بالدرجات موضحًا بها كل مادة على حده معتمدة ومختومة - شهادة الدكتوراة- شهادة الماجستير - ثلاث نسخ من رسالة الدكتوراة وثلاث نسخ من رسالة الماجستير معتمدة ومختومة».

وبالنسبة لمن يعمل بالحكومة أو القطاع العام يقدم موافقة صريحة من جهة العمل على التقدم للإعلان معتمدة ومختومة مع بيان حالة بالتدرج العلمي والوظيفي معتمدًا ومختومًا وبالنسبة لغير العاملين بالحكومة أو القطاع العام يقدم إقرارًا بعدم العمل ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد أو التي تقدم قبل أو بعد الموعد المحدد للإعلان .

كما أعلنت الكلية عن حاجتها لمدرس مساعد بقسم الصيدلانيات والتكنولوجيا ويشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على البكالوريوس من إحدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أو ما يعادلها بتقدير عام جيد على الأقل، وأن يكون حاصلا على درجة الماجستير في نفس التخصص المطلوب من إحدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أو ما يعادلها.

وظيفة خالية في جامعة الزقازيق

وأعلنت جامعة الزقازيق عن حاجاتها لشغل وظيفة مدير عام شئون مكتب رئيس جامعة الزقازيق وتستقبل الطلبات حتي 7 سبتمبر 2021، ويتولى شاغل الوظيفة دراسة الموضوعات التي ترد إلى المكتب والإشراف العام علي توفير وإعداد البيانات التي يطلبها رئيس الجامعة عن كافه أنشطة الجامعة وأن تكون لديه قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

وأكد الإعلان أن راغبي التقدم لهذه الوظيفة يجب حصولهم على النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم رئيس جامعة الزقازيق مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على أن تكون من (3) ثلاث أصول وثماني نسخ وتسلم باليد الى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المدة المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة او من خارجها.

وظائف خالية في جامعة أسوان «التعليم - المستشفى الجامعي»

وأعلنت جامعة أسوان علي حاجتها إلى 8 وظائف قيادية «قسم التعليم – المستشفى الجامعي»، وتقبل الطلبات حتى يوم 14 سبتمبر 2021 بالإدارة العامة للموارد البشرية – الأمانة الفنية، والوظائف المتاحة هي: «الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، الإدارة العامة للمكتبات، والإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث، الإدارة العامة للحسابات والموازنة».

ويحتاج مستشفى أسوان الجامعي إلى وظائف: رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة، ومدير عام الإدارات العامة للشئون «الإدارية – الهندسية - الطبية».