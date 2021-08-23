مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-8-2021 في محافظات مصر

تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى تبعا لحركة الشمس، وتعاقب الليل والنهار، لذلك يبحث الكثير من المسلمين عن مواعيد الفروض الخمس حتى يمكنهم أدواؤها في وقتها، وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المصرية، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية، اليوم الاثنين الموافق 23 أغسطس، وذلك وفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتختلف مواقيت الصلاة اليوم، من محافظة إلى أخرى وفقاً للتوقيت المحلي لكل محافظة، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:55

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب 06:27

أذان العشاء: 07:50

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:57

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 03:40

أذان المغرب: 06:35

أذان العشاء: 07:57

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:54

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 03:35

أذان المغرب 06:30

أذان العشاء: 07:52

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:01

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:25

أذان العشاء: 07:44

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:52

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب: 06:28

أذان العشاء: 07:50

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تختلف مواقيت الصلاة في الدول العربية، وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:42

أذان الظهر: 12:23

أذان العصر: 03:47

أذان المغرب: 06:45

أذان العشاء: 08:15

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:34

أذان الظهر: 12:22

أذان العصر: 03:51

أذان المغرب 06:47

أذان العشاء: 08:17

مواقيت الصلاة في الرباط

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 01:30

أذان العصر: 05:10

أذان المغرب 08:05

أذان العشاء: 09:28.