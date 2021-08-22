مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22-8-2021 في محافظات مصر

يهتم الكثيرون بالبحث يوميًا عن مواقيت الصلاة، التي تختلف من منطقة لأخرى ومن يوم لآخر، بسبب تغير حركة الشمس وتعاقب الفصول المختلفة على مدار السنة. وتستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 22 أغسطس في محافظات مصر، وفي بعض المدن العربية، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتختلف مواقيت الصلاة اليوم، من محافظة إلى أخرى وفقاً للتوقيت المحلي لكل محافظة، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:54

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب 06:28

أذان العشاء: 07:51

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:56

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 03:40

أذان المغرب: 06:36

أذان العشاء: 07:59

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:53

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 03:35

أذان المغرب 06:31

أذان العشاء: 07:54

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:01

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:26

أذان العشاء: 07:45

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:52

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب: 06:29

أذان العشاء: 07:51

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تختلف مواقيت الصلاة في الدول العربية، وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:41

أذان الظهر: 12:24

أذان العصر: 03:47

أذان المغرب: 06:46

أذان العشاء: 08:16

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:33

أذان الظهر: 12:22

أذان العصر: 03:51

أذان المغرب 06:49

أذان العشاء: 08:19

مواقيت الصلاة في الرباط

أذان الفجر: 05:11

أذان الظهر: 01:31

أذان العصر: 05:11

أذان المغرب 08:07

أذان العشاء: 09:31.