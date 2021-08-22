البرلمان العربي يحذر من تصعيد الحوثيين هجماتهم ضد المدنيين بالسعودية

أدان البرلمان العربي، الاعتداء الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية اليوم، بإطلاق طائرة مُسيَّرة على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري والعاجل لردع الحوثيين المدعومين من إيران، والكف عن استهداف الميليشيا المتكرر للمدنيين في المملكة العربية السعودية.

ولم يكتفِ البرلمان العربي بالإدانة، بل حذر من استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية لهجماتها ضد المدنيين الأبرياء وتعريض حياتهم للخطر، معتبرا أن مثل هذه الاعتداءات المتكررة تمثل جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، مجددا تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ضد أي اعتداء أو تهديد يطال أمنها.