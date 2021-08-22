في اليوم العالمي للتصوير.. «الآثار» تفتتح معرضا فنيا بقصر البارون

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتصوير في التاسع عشر من أغسطس من كل عام واحتفالات فيضان النيل في الخامس عشر من نفس الشهر، افتتح اليوم الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، معرضا فنيا بقصر البارون إمبان بمصر الجديدة، تحت عنوان «على ضفاف النيل».

وأكد الدكتور أسامة طلعت أن هذا المعرض يأتي ضمن البرنامج التوعوي الذي ينظمه قصر البارون إمبان بعنوان «بين القصرين» والذي يشمل عددا من الفعاليات المنفذة بالتعاون بين قصري المانستيرلي والبارون، في انعكاس لأوجه التعاون بين القطاعات المختلفة بالوزارة لتبادل الخبرات واستهداف عدد أكبر من الجمهور، وذلك تأكيدا على الدور المجتمعي والتوعوي الذي تقوم به الوزارة.

وبدورها، أوضحت الدكتورة رشا كمال، مدير عام التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، أن معرض «على ضفاف النيل» هو جزء من فعالية تحمل الاسم نفسه، حيث تضمنت بجانب المعرض، ورشة تصوير بقصر المانسترلي بمشاركة 23 طفلا وثقوا من خلال كاميرات هواتفهم مناظر وممارسات ثقافية تحدث على ضفاف النيل.

وأكدت «كمال» أن الهدف من المعرض هو إبراز أهم الأنشطة التي شهدتها ضفاف النيل على مر العصور مثل الصيد سواء كان حرفة أو هواية أو استخدامه كوسيلة للمواصلات، فضلا عن مشاهد السباحة في النيل ورياضة التجديف، ورصد السلوكيات الخاطئة التي تحدث به، لافتة إلى أنه شارك بالمعرض حوالي 15 فنانا من هواة التصوير، ونتاج ورشة التصوير التي تمت بقصر المانسترلي.