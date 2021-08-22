تطعيم 650 من العاملين بشركات السياحة بالإسكندرية

بدأ العاملون بشركات السياحة بالإسكندرية، الحصول على الجرعة الأولى من مصل كورونا، وذلك بمقر الغرفة بالإسكندرية.

وقال علي المانسترلي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إنَّ الغرفة وبالتنسيق مع مسؤولى وزارة الصحة والسكان نجحت اليوم في تطعيم نحو 650 فردًا من أصحاب الشركات فضلا عن العاملين بالشركات والمرشدين السياحيين، لافتًا إلى أنَّ الأحد المقبل سيشهد أيضًا تطعيم أعداد جديدة من العاملين بقطاع الشركات السياحية بعروس البحر المتوسط.

المانسترلي: تطعيم العاملين بالسياحة ضروري

وأضاف «المانسترلي»، لـ«الوطن»، أنَّ تطعيم العاملين بشركات السياحة حاليا ضروري، نظرًا لأهمية الأمصال فضلًا عن أنَّ شركات السياحة هي أحد الأضلاع الأساسية في منظومة السياحة المصرية وهي التي تتعامل بشكل مباشر لجلب السياح لمصر، كما أنَّها الجهة الوحيدة، وفقًا للقانون التي يحق لها تنظيم الرحلات داخل وخارج مصر، وهو ما استوجب أن يكون العاملين بها ضمن أول الفئات الحاصلة على التطعيم.

التطعيم يرفع أعداد السياح الوافدين لمصر

وأشار إلى أنَّ عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي المصري تُمثل حماية صحية ووقاية لهم من الإصابة بالفيروس، كما أنَّها تسهم بشكل كبير في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج ،موجها الشكر لمسؤولي وزارة الصحة بالإسكندرية الذين استجابوا لطلبات الغرفة بتطعيم العاملين بقطاع الشركات السياحية بالاسكندرية وأسرهم.

وفى سياق متصل، كشف علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنَّه تمّ الانتهاء من تطعيم العاملين بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح بالجرعة الثانية من مصل كورونا، لافتًا إلى أنَّ تطعيم العاملين يوصل رسالة للعالم بجاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السياح من مختلف دول العالم خلال الفترة المقبلة.

يُشار إلى أنَّ غرفة شركات السياحة وجهت نداءً للمواطنين الراغبين في أداء العمرة بسرعة التسجيل لدى وزارة الصحة للحصول على مصل كورونا، تحسبًا لإعلان المملكة العربية السعودية في أي وقت السماح بأداء المصريين للعمرة.