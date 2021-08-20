سيوة تستعد لموسم السياحة بتجهيز قلعة «شالي» الأثرية

ناقش العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة ،مع لجنة السياحة بسيوة، الاستعداد لموسم السياحة الجديد في موسم الشتاء، اليوم الجمعة، بحضور محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز، وأحمد علي باغي سكرتير المركز، واستعرض اللقاء جميع الإستعدادات اللازمة للموسم المقبل والذى يبدأ مع بداية فصل الشتاء، وذلك بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتجهيز سيوة للموسم السياحى، والمتابعة المستمرة مع جميع الأجهزة المعنية إستعدادا للموسم، لتحقيق المستهدف منه من موسم ناجح يستقبل الآلاف من السياح الأجانب والمصريين من داخل وخارج مصر.

سيوة تستعد للموسم السياحى بقلعة شالى الأثرية

وقال رئيس مركز ومدينة سيوة في تصريحات صحفية، إن واحة سيوة تستعد للإحتفال بقلعة شالي الأثرية كمنطقة تراث عالمي، لافتاً إلى أن الإحتفال يتضمن إبراز قلعة شالي الأثرية تاريخياً، ومعمارياً وتراثياً، كما سيتم عرض منتجات المشغولات اليدوية السيوية مثل الأزياء، وكذلك الحرف التقليدية بالواحة، والتي ستعمل على تنشيط السياحة وترويج المنتجات، خاصة، لافتا إلى تسجيل قلعة شالي كمنطقة تراث عالمي من خلال منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، وتعد من أشهر المناطق السياحية الأثرية التى تجذب جميع الزائرين لزيارتها وتفقدها، ومعرفة مكوناتها وتاريخها وفنون العمارة بها خاصة وأنها كانت سيوة القديمة التى عيش فيها قدماء سيوة، ولها تاريخ كبير.

10 جهات تشارك في لجنة السياحة في سيوة

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة، أن لجنة السياحة بسيوة تشارك في الإحتفال بقلعة شالي الأثرية كمنطقة تراث عالمي، والتي تضم 10 جهات وهي «مكتب هيئة تنشيط السياحة بسيوة، وقطاع الآثار الإسلامية، ومنطقة آثار سيوة، ومحمية سيوة الطبيعية ، وإدارة التربية والتعليم بسيوة، وإدارة الشباب والرياضه، وجمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة، وممثلى الفنادق والمنتجعات السياحية، والبازارات، والمنتجعات السياحيةالمنتجعات السياحيةالمنتجعات السياحية في سيوة».