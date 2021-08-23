عضو «مكافحة كورونا»: الموجة الرابعة للوباء ستكون أقل حدة

قال الدكتور أكرم عبدالباري، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إن أرقام المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تشير إلى أن الموجة الرابعة ستكون نهاية سبتمبر أو أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن الأعداد تزداد بشكل كبير كل أسبوعين، ولكن الموجة الرابعة يتوقع أن تكون أقل حدة وهذا هو هدف التطعيمات لأنها لا تقي من المرض بنسبة 100% ولكنها تقلل من دخول الشخص إلى المستشفى.

تطعيم الطلاب قبل العام الدراسي الجديد

وأضاف «الباري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الخطوات الخاصة بتطعيم المعلمين في المدارس والجامعات الفترة المقبلة قبل بداية العام الدراسي لأنهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مشيرا إلى أن التعليم يجب أن يستمر بعد أن أصبح الطلاب غير قادرين على استمرار التعليم أونلاين.

ضرورة تطعيم المصابين بهذه الأمراض

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أن الأعراض في كورونا هي نفس الأعراض التي تشمل ارتفاع درجات الحرارة وألم في المعدة، مشيرا إلى أن الأشخاص المصابين بمرض القلب والضغط يجب حصولهم على اللقاح لأنهم قد يتأثرون نتيجة الإصابة بالكورونا لذا يجب التوجه لحصولهم على اللقاح.

الحصول على جرعة لقاح جديد للسفر

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح استرازنيكا لا يجب حصولهم على جرعة أخرى ولكن من حصل على جرعتين من اللقاح الصيني وسيسافر يمكن أن يحصل على لقاح جونسون آد جونسون أو استرازنيكا، موضحا أن اللقاح الصيني ليس معتمدا بكل الدول.