للأسبوع السادس.. احتجاجات في فرنسا ضد «شهادة كورونا»

تظاهر عشرات آلاف الفرنسيين مجدداً احتجاجاً على سياسة التطعيم ضد «كورونا» التى تنتهجها الحكومة، وتمت الدعوة إلى 200 مظاهرة مختلفة فى أنحاء البلاد للأسبوع السادس، للتنديد بنظام «الشهادة الصحية» الذى أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون، ويرى فيه البعض تقييداً بشكل غير منصف لحقوق غير الملقحين، وفى مظاهرة باريس رفع المشاركون الأعلام ولافتات كتبت عليها كلمة «الحرية»، وهم يهتفون: «ماكرون! لا نريد شهادتك الصحية!» ويفرض نظام الشهادة الصحية حيازة وثيقة تثبت تلقى اللقاح ضد كوفيد-19 أو فحصاً سلبياً يعود إلى 72 ساعة، أو إثبات الإصابة بالمرض فى الأشهر الستة الأخيرة من أجل دخول الحانات والمطاعم واستخدام المرافق الصحية فى ظل ظروف معينة وفى القطارات.

وفى بريطانيا، قررت الحكومة تزويد جميع المدارس الحكومية البريطانية بأجهزة فحص الهواء لقياس غاز ثانى أكسيد الكربون، فى محاولة لتحسين التهوية داخل الفصول الدراسية وتقليل فرص تفشى فيروس كورونا المستجد، وأعلنت وزارة التعليم البريطانية أنه سيجرى توفير 25 مليون جنيه إسترلينى لشراء نحو 300 ألف جهاز، وهو ما يعنى توفير جهاز واحد لكل فصلين دراسيين. وفى ألمانيا، وصلت الإصابات الجديدة إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 3 أشهر، بسبب متحور دلتا، وقال المركز الوطنى لمكافحة الأمراض، معهد روبرت كوخ، إنه جرى الإبلاغ عن 51.6 حالة جديدة لكل 100 ألف ساكن خلال الأيام السبعة الماضية.

وفى الولايات المتحدة، أصدرت دائرة الصحة فى ولاية ميسيسبى تحذيراً شديد اللهجة للمصابين، مطالبة إياهم بعزل أنفسهم لمدة 10 أيام، أو مواجهة عقوبات صارمة للغاية قد تصل للسجن لمدة 5 سنوات أو غرامة تصل إلى 5 آلاف دولار. وعالمياً، أظهرت الإحصائيات ارتفاع عدد الإصابات إلى 212 مليوناً و165 ألفاً و567 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و436 ألفاً و957 حالة.