طبيب صدرية: متحور دلتا لم يصل مصر خلال الموجة الثالثة من كورونا

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية، إن وزارة الصحة دائما ما تستعين بالدراسات الجينية المتقدمة من أجل التوصل لآخر التحورات الخاصة بفيروس كورونا في مصر، وذلك عبر أخذ عينات من المستشفيات الخاصة التي بها عزل كورونا، «تبعا لتصريحات وزارة الصحة فإنه لم يرصد حتى الآن تحور دلتا الجديد، ولم يدخل مصر بالموجة الثالثة».

خطاب: متحور دلتا الجديد يتواجد في لبنان وتونس والمغرب

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن عدم وجود متحور دلتا الجديد في مصر حتى الآن هو أمر يجب عدم أخذه بالطمأنينة الكاذبة والتراخي من قبل المواطنين، حيث إن تحور دلتا الجديد يتواجد في كل من لبنان وتونس والمغرب.

خطاب: «عاجلا أو أجلا هييجي المتحور الجديد لمصر»

وأوضح أن العالم بدأ في رصد جائحة فيروس كورونا أول يناير عام 2020، فيما ظهرت أولى حالات الإصابة في مصر شهر مارس من العام نفسه، «أول حالة كانت من أجانب أو سائحين في مصر، والمسألة بدأت وتوالت بعد كده، وآجلا أم عاجلا هييجي المتحور الجديد لمصر».

خطاب: «اللقاح مش بيمنع الإصابة بنسبة 100%.. ولكنه يقلل الأعراض الجانبية للفيروس»

وأكد أن كل المرضى الذي تم رصدهم بكورونا وتلقوا اللقاح من قبل الإصابة فقد أجمع الأطباء بأن الأعراض الجانبية التي أصابتهم نتيجة الإصابة بكورونا ضعيفة، «اللقاح مش بيمنع 100%، ولكنه بيعمل هدفه أنه يقلل الأعراض الجانبية الخاصة بالفيروس».

وتابع: «كل سنة التطعيم بيحدث على الأنواع الخاصة بالميكروبات والفيروسات، ومتوقع جدا أن فيه سباق محموم من شركات الأدوية المنتجة للقاحات أنها تحدث نوع اللقاح على حسب السلالة الجديدة من الفيروس، ومتوقعين أن متحور دلتا الجديد مش آخر سلالة من المتحورات».