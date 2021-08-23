مي كساب تنشر صورة مع والدها: أغلى ممتلكاتي

نشرت الفنانه مي كساب عبر موقع الصور والفيديوهات «انستجرام »صورة من حفل زفافها تجمعها بوالدها وعلقت عليها قائلة «بابا أغلى ممتلكاتي وكنز حياتي ربنا يقومك بالسلامة ويطول في عمرك ويخليك لينا لأننا من غيرك ولا حاجة».

مي كساب بمسلسل «فارس بلا جواز»

جدير بالذكر أن آخر ظهور فني لـ مي كساب من خلال مسلسل «فارس بلا جواز» خلال رمضان الماضي مع المطرب مصطفى قمر. وتدور أحداث المسلسل حول الشاب «فارس» الذي يرفض فكرة الزواج ويفضل العزوبية، إلا أنه يتورط في شرط بوصية جده يلزمه أن يتزوج قبل مرور 60 يومًا على إعلانه بالوصية، مقابل الحصول على نصيبه من الميراث المقدر بـ30 مليون جنيه لكي يستطيع تسديد الديون التي تراكمت على الفندق الذي يمتلكه.

مسلسل «فارس بلا جواز» من بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، راندا عبدالسلام، وضيوف شرف منهم مي كساب، دينا بياعة، عائشة عثمان، بشرى، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله، وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.

مي كساب تروج لـ ألبوم أوكا عبر حسابتها على السوشيال ميديا

حرصت مي كساب على دعم زوجها مغني الراب «أوكا» والترويج لألبومة الجديد قبل طرحة ألبومه الجديد.

ونشرت «مي»، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة من الألبوم الجديد، قائلة: «يا حبييي.. ألبوم محمد صلاح.. قريبًا.. الجنرال أوكا.. الجنرال كتالوج بيمشوا عليه».