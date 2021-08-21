«علام»: قرار السيسي باعتبار دار الإفتاء ذات طبيعة خاصة تتويجا لمسيرتها

أعرب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد التجديد له لمدة عام بمنصبه، مشددًا على أن هذه ثقة كبيرة أولاه له الرئيس، داعيًا الله أن يكون عند هذه الثقة، مشيرًا إلى أن الأخير أصدر قرارًا آخر منذ عدة شهور باعتبار دار الإفتاء جهة ذات طبيعة خاصة، وهذا فيه إعطاء مسؤولية كبيرة للمؤسسة، معتبرا أن هذا القرار تتويج لمسيرتها.

الدار تسعى لتقديم عطاء مضاعف

وأضاف «علام»، في لقاء مع برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أمس الجمعة، أن الدار تسعى إلى تقديم عطاء مضاعف خلال الفترة المقبلة، بما يعطي صورة حضارية للدين، وبذل الجهود العديدة لهذا الهدف النبيل، وهو إيصال الدين الحنيف إلى العالمين.

وأوضح مفتي الجمهورية، أنهم أنشأوا مظلة تسمى الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم، وهي جامعة لشيوخ الإفتاء في العالم كله، منوها إلى أنه في المؤتمر السادس لدور الإفتاء في العالم كان هناك إقبالًا كبيرًا، ومصر نجحت بشكل كبير على مستوى تنظيم هذا المؤتمر، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية.

ونوه المفتي إلى أنه من خلال منظومة دور الإفتاء في العالم يمكن الوصول بالخبرة المصرية الإفتائية إلى كل أنحاء العالم، مشددًا على أن التجديد له تشريف كبير، ويحمله مسؤولية كبيرة وعظيمة للغاية.

السيسي يحمل هم تجديد الخطاب الديني

وشدد «علام» على أن الدار لها تاريخ كبير في الإفتاء، وقرار الرئيس تتويجًا لتاريخها، وحملها المسؤولية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي منذ تولى المسؤولية وهو يحمل هم تجديد الخطاب الديني.

ونوه مفتي الجمهورية، إلى أن الرئيس يسعى إلى إظهار هذا الدين في شكله الحضاري، من خلال الحفاظ على الثوابت، والانطلاق بالنص الشرعي من فهمه الدقيق إلى الواقع لمعالجة قضايا العصر، مشددًا على أن هناك إيمان بأن الشريعة بمفهومها الواسع تستطيع معالجة قضايا الواقع.