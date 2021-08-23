بسبب حلا شيحة.. القصة الكاملة لمقاضاة معز مسعود لـ طارق الشناوي

أثار الداعية معز مسعود، الجدل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد إعلانه مقاضاة الناقد الفني طارق الشناوي بعد حديثه عن علاقته بزوجته الفنانة حلا شيحة خلال برنامج «نص الكلام» المذاع على قناة النهار.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الخلاف بين مسعود والشناوي وأسباب على النحو التالي:

حل الناقد الفني طارق الشناوي ضيفًا على برنامج «نص الكلام» المذاع عبر قناة النهار، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، وتطرق للعديد من الأحداث التي شهدها الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، من أبرزها مشكلة حلا شيحة بشأن تبرأها من فيديو كليب لفيلم «مش أنا»، والتي ظهرت فيه ببعض المشاهد الرومانسية مع بطل العمل الفنان تامر حسني.

وأشار «الشناوي» خلال اللقاء، إلى حديث الدكتور أحمد شيحة، والد «حلا»، في أحد المداخلات التلفزيونية، معلقًا على أزمة فيلم «مش أنا»، قائلًا: «بنتى اتخطفت»، معلنًا استيائه من تداول المشاكل الأسرية بين أب وابنته على السوشيال ميديا.

معز مسعود يعلن مقاضاة طارق الشناوي

وتعليقًا على حديث «الشناوي»، خرج الداعية معز مسعود عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، معلنًا مقاضاته، قائلا: «طارق الشناوي.. تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة، وتعدّيت على حياتي الشخصية، وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن، أن نقاضيك، لتأخذ العدالة فيك مجراها، وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية».

رد طارق الشناوي على معز مسعود

من جانبه، رد الناقد طارق الشناوي على منشور معز مسعود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا: إنه لم يصدر منه شئ يسئ لـ«معز» أو أسرته، وكل ما تطرق له هو حديث والد حلا في إحدى اللقاءات التليفزيونية، منتقدًا تداول المشكلات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف الناقد الفني: «لو معز يريد أن يرفع دعوة قضائية، من الأولى أن يرفعها على والد زوجته».