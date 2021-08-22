معز مسعود يعلن مقاضاة طارق الشناوي بسبب حلا شيحا

أعلن الداعية معز مسعود مقاضاته للناقد طارق الشناوي، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بسبب مهاجمته له هو وزوجته الفنانة حلا شيحا في لقاء تليفزيوني مع الاعلامية رغدة شلهوب.

معز مسعود يعلن مقاضاة طارق الشناوي

ونشر معز مسعود «تدوينة» عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قال فيه: «طارق الشناوي، تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها».

وأضاف: «فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية».

حديث طارق الشناوي عن حلا شيحا ومعز مسعود

يذكر أن الناقد الفني طارق الشناوي ظهر مؤخرا في برنامج تليفزيوني مع الإعلامية رغدة شلهوب، وتحدث عن الأزمة الأخيرة التي سببتها الفنانة حلا شيحا مؤخرا بعد تبرؤها من مشاهد في فيلم «مش أنا» لتامر حسني، قائلًا: حزنت إن يطلع الأب الفنان أحمد شيحا وبنته حلا ويحصل بينهم حاجة زي دي، بس أنا حاسس غن الفنان أحمد شيحا فيه حاجة في العيلة ناقصة بدليل إنك قولت إنها اختطفت لما اتجوزت معز بس معلش ما هو فيه 12 سنة قبلهم كانت راحت كندا وكانت مختطفة وكان فيه غسيل مخ وتحريم للفن».

وتابع: «فيه حاجة في التركيبة نفسها وفي الأب وتركيبته لبناته، فيه حاجة في التربية بدليل التناقضات، وهي البكرية، لبست الحجاب ومعتزلتش الفن زمان وكانت بتطبق معايير في الحجاب في الفن تقول لا مصورش من غيره، لما دخلوا أسانسير تقول مدخلش أسانسير مع راجل غريب وتطلع لوحدها».

وأضاف «الشناوي»: «عندها نوع من الصراع وعدم الانضباط واللي خلى الأمور تاخد كل هذه الحدة معز نفسه، معز شخصية خلافية كان لسه متجوز شيري عادل وقبلها ملكة جمال وحاجات كدة، لما اتجوز شيري قولت أكيد هتتحجب لأنه داعية».

وأكد «الشناوي» أن حلا شيحا شخصية أضعف من شيري، وهذه النقطة لعب عليها معز مسعود حتى يجعلها تتحجب قائلا: «فيه شيء كان جواها متناقش هو استغله أو كانت تربة صالحة».