أول تعليق من طارق الشناوي بعد إعلان معز مسعود مقاضاته بسبب حلا شيحة

حالة كبيرة من الجدل، أحدثها الداعية معز مسعود، بعد إعلانه مقاضاة الناقد الفني طارق الشناوي منذ قليل، بسبب حديثه عن أزمة زوجته حلا شيحة، الأخيرة مع والدها.

أول تعليق لطارق الشناوي بعد مقاضاة معز مسعود له

وفى أول تعليق للناقد طارق الشناوي قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «معقول هيشغل القضاء بموضوعات مفيهاش قضية أصلا، وحاجة متستحقش إنه يتطرق فيها للقضاء نهائي».

وتابع الشناوي: «أنا مقولتش حاجة يمكن أن يقال عنها إطلاقا أنها سب وقذف، أنا تناولت الموضوع بشكل مهني بحت، وكل ما ذكرته هو أن دكتور أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، خرج فى أحد المداخلات الفنية، وقال نصا ابنتى اختطفت».

وأضاف الشناوي، «وهذه الجملة لم أذكرها من تلقاء نفسي، ولكن والدها شخصيا هو من قال هذه الجملة، وأنا استشهدت بهذا الأمر، فإذا كان سيقاضي أحد، فمن الأولى أن يقاضي والدها».

وعبر الناقد طارق الشناوي، عن استيائه بأن يجري تداول الموضوعات الشخصية بين ابنة وأبيها على الملأ، وأمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وهذا شيء أحزنه للغاية، لذلك تطرق للحديث عنه.

معز مسعود يقاضي طارق الشناوى

يذكر أن الداعية معز مسعود، كان أعلن منذ قليل عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مقاضاته للناقد طارق الشناوي، حيث قال «طارق الشناوي.. تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة، وتعدّيت على حياتي الشخصية، وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن، أن نقاضيك، لتأخذ العدالة فيك مجراها، وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية».

وجاء منشور معز مسعود، بسبب حديث الناقد طارق الشناوي عن أزمة حلا شيحة الأخيرة مع والدها، بسبب تبرؤها من فيلم «مش أنا» لتامر حسني، في أحد اللقاءات التليفزيونية مع الإعلامية رغدة شلهوب.