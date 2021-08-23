تطورات الحالة الصحية لنضال الشافعي بعد استئصال جزء من القولون

خضع الفنان نضال الشافعي خلال الساعات القليلة الماضية إلى عملية جراحية دقيقه، داخل أحد المستشفيات الكبرى بمنطقة المهندسين بعد تعرضة لأزمة صحية مفاجأة.

وكشف مصدر مقرب من الفنان نضال الشافعي لـ«الوطن» عن أن نضال توجه في الساعات الأولى من صباح الأحد إلى أحد المستشفيات في حالة إعياء شديد، وبعد الفحوصات اللازمة قرر الأطباء خضوع نضال إلى عملية جراحية دقيقة في القولون وتم استئصال نحو 15 سم، وتم تركيب أنبوب «رايل» في الأنف بعد العملية، ويتواجد حاليا داخل المستشفى تحت الملاحظة في حالة مستقرة.

نضال الشافعي يتهم منتج فيلم «ميني بار» بالتسبب في أزمته الصحية

واتهم الفنان نضال الشافعي منتج فيلمه «ميني بار» في أزمته الصحية الحالية بعد حدوث خلاف بينهما، وشعر بعدها نضال بألم شديد توجه على إثره للمستشفى ليتم عمل الفحوصات اللازمة، ويكتشف الأطباء إصابته بانفجار بجزء من القولون.

فيلم ميني بار

وقد شهد فيلم «ميني بار» أزمة بسبب الرقابة وتوقف تصوير الفيلم عاما ونصف ليعود مرة أخرى التصوير، حيث كان هناك اعتراض من المصنفات الفنية، على بعض المشاهد التي يتضمنها الفيلم، وبعد اجتياز هذه الأزمة وحذف هذه المشاهد تم استئناف التصوير.

فيلم «ميني بار»، من بطولة نضال الشافعي، وصلاح عبدالله، وأمينة، ومنة فضالي، وراندا البحيري، ومدحت تيخا، ومحمد أوتاكا، وطاهر أبو ليلة، وعلاء مرسي، وحسن عبدالفتاح، وعلاء زينهم، وصبري عبدالمنعم، وإبرام سمير، وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد الخضري.