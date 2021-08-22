أول صورة لـ نضال الشافعي بعد إصابته بانفجار في القولون

حصلت «الوطن» على أول صورة للفنان نضال الشافعي من داخل المستشفى الذي أجرى فيه جراحة دقيقة، فجر اليوم الأحد، جراء إصابته بانفجار في القولون.

نضال الشافعي تحت الملاحظة الطبية

وقرر الطاقم الطبي المعالج للفنان نضال الشافعي، وضعه تحت الملاحظة الطبية، لحين استقرار حالته بشكل نهائي، خاصة أنه نقل إلى المستشفى في حالة صحية صعبة.

وكشف مصدر مقرب من الشافعي لـ«الوطن»، عن سبب انفجار قولونه بشكل مفاجئ، حيث أرجع ذلك إلى دخول الأخير في مشادة كلامية مع أحد أفراد جهة إنتاج فيلمه الجديد «ميني بار»، الأربعاء، مشيرا إلى أنه مجرد مغادرة نضال لموقع التصوير، شعر بآلام مبرحة، واتجه إلى المستشفى.

نضال الشافعي أصيب فى تصوير فيلم ميني بار

وأوضح المصدر، أن الأطباء علقوا محاليل طبية لنضال الشافعي، إلى أن تحسنت حالته وغادر المستشفى، مشيرا إلى أن الآلام داهمته مجددا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إلى أن قرر الأطباء دخوله غرفة العمليات.