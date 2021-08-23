تمديد الإغلاق في نيوزيلندا بعد تسجيل إصابات جديدة بـ«دلتا» الهندية

أعلنت رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أردرن، تمديد الإغلاق في البلاد حتى الجمعة المقبلة، بعد تسجيل إصابات جديدة بسلالة «دلتا» الهندية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات في نيوزيلندا، 3054 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد 26 حالة.

الصين تسجل 21 حالة إصابة وافدة جديدة في البر الرئيسي للبلاد

وفي الصين، سجلت السلطات الصينية، اليوم، 21 حالة إصابة وافدة جديدة بالفيروس، في البر الرئيسي للبلاد، أمس الأحد، فيما لم يشهد حالة إصابة محلية العدوى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن من بين الحالات الوافدة، تم تسجيل 5 حالات في قوانجدونج و4 في شنجهاي، و3 في كل من تيانجين ويوننان، وحالتين في بكين وحالة واحدة في كل من شانشي وتشجيانج وخنان وسيتشوان.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى عدم تسجيل حالات وفاة متعلقة بالفيروس، أمس الأحد.