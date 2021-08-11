علماء من نيوزيلندا يبحثون القضاء الكلى على «كورونا»

أعلن فريق من العلماء فى نيوزيلندا التوصل إلى استنتاجات تشير إلى إمكانية التخلُّص من فيروس كورونا كُلياً، وليس مرحلياً، مثل بعض اللقاحات المنتشرة، مستشهدين بحالتى الجدرى وشلل الأطفال، وأضاف الباحثون فى الدراسة التى نُشرت على دورية BMJ الطبية أن تحليلهم اعتمد على دراسة عدة متغيرات، وقال الفريق: «تشير درجاتنا الخاصة بقابلية الاستئصال إلى أن القضاء على كوفيد-19 قد يكون أكثر جدوى من شلل الأطفال، ولكن أقل بكثير من الجدرى».

بعض حكام الولايات الأمريكية يعارضون إلزام الطلبة بارتداء الكمامة.. ومناشدات فى ألمانيا للحصول على التطعيم

وأدى تفشى وباء كورونا مجدداً الناجم عن المتحور دلتا لإثارة جدل سياسى فى الولايات المتحدة، وعارض بعض الحكام أى إجراء لجعل ارتداء الكمامة إلزامياً على الطلبة رغم توصيات السلطات الصحية.

وناشدت السلطات فى شمال ألمانيا آلاف الأشخاص الحصول على حقنة أخرى من لقاح كورونا بعد أن وجد تحقيق للشرطة أن ممرضة من الصليب الأحمر ربما حقنتهم بمحلول ملحى، وفى حين أن المحلول الملحى غير ضار، فإن معظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم فى ألمانيا فى مارس وأبريل على يد تلك الممرضة هم من كبار السن ومعرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وبررت الممرضة وقتها أمام المحققين استخدامها محلولاً ملحياً بدل لقاح فايزر فى تطعيم أشخاص، بكونها أرادت التستر على إسقاطها قارورة من اللقاح من يدها وضياع محتواها، معترفة باستبدال 6 جرعات.

وعالمياً، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة مصابى فيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 204 ملايين و27 ألف حالة، وأضافت الجامعة أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و314 ألفاً و598 حالة وفاة.