الصين تسجل 4 إصابات جديدة محلية العدوى بـ«كورونا»

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البر الرئيسي للبلاد، أمس السبت، مشيرة إلى تسجيل 3 حالات منها في شنجهاي وحالة واحدة في جيانجسو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

لجنة صينية: تسجيل 28 حالة إصابة وافدة

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 28 حالة إصابة وافدة، بما فيها 9 حالات في شنجهاي، و7 في يوننان و6 في قوانجدونج، وحالتان في هوبي وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين وخنان وسيتشوان، فيما لم تسجل السلطات الصحية الصينية، حالات وفاة متعلقة بالمرض.

وكانت السلطات الصينية، سلمت أمس السبت، دفعة أخرى من لقاح «كورونافاك» الذي طورت شركة «سينوفاك» الصينية، إلى الفلبين لدعم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي الهند، سجلت وزارة الصحة، 30948 إصابة جديدة بالفيروس، و403 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 32424234 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 434367 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 20307 إصابة جديدة بالفيروس و847 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد إلى 3217415 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 252927 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «واس» السعودية.

ارتفاع إجمالي إصابات ألمانيا إلى 3868197 حالة

وفي ألمانيا، سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، 7050 إصابة جديدة بـ«كورونا»، لتصل حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 3868197 حالة، فيما أشار المعهد، إلى تسجيل 3 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 91976 حالة.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي إصابات «كورونا» حول العالم، 212165567 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس على مستوى العالم 4436957 حالة.