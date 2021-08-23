الطب الشرعي: قاتل «حماته» وابنته في بولاق الدكرور مدمن «استروكس وبيسا»

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص، بتحليل الكشف عن المخدرات للمتهم بذبح «حماته» وابنته في بولاق الدكرور الأسبوع الماضي، وإلقاء جثتيهما في مصرف الرشاح بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، أنه مدمن لمخدري الاستروكس والبيسا.

خرجت ولم تعد

تعود الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من ربة منزل تفيد باختفاء والدتها «سملى» في العقد الخامس من العمر، وابنتها «فريدة» 8 شهور، متهمة طليقها بأنه وراء اختفئهما.ا

وقالت الزوجة، إنها كانت متزوجة من شاب في دائرة القسم وحدث الانفصال قبل عدة أشهر، ونظرا لضمان أسرتها للمتهم في قرض، اتصلت والدتها به لكي تأخذ منه قسط القرض، وطلب منها المتهم أن تذهب إليه برفقة ابنتيها فريدة وسجدة، وبالفعل ذهبت والدتها ومعها ابنتها «فريدة» ولم تعد، وتوصلت التحريات إلى صحة رواية المبلغة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بأقوال طليقته وبتحريات المباحث، اعترف بصحتها وأضاف أنه قتل «حماته» ونجلته وألقاهما في منطقة الرشاح بدائرة القسم.

وقال المتهم في اعترافاته: إنها حماته فرقت بينه وبين زوجته وابنتيه وتسببت في طلاقه.

وبالانتقال لمكان الجثتين، تبين العثور عليهما، وتم نقلهما إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وقررت عرض المتهم المتهم على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، وهو ما أثبته بالفعل في تقريره سالف الذكر.