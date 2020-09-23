حبس قاتل حماته بـ"شومة" في قنا 4 أيام للتحقيق

قررت نيابة قنا، اليوم، حبس "فارس م. ع."، عامل، يقيم بمركز نجع حمادي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامه بقتل والدة زوجته "حماته"، بضربها على رأسها باستخدام "شومة"، بسبب خلافات عائلية.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد محمد ياسر، مدير المباحث، بالعثور على جثة "فاطمة حارس"، 53 سنة، ربة منزل، وبها اثار ضرب على الرأس بجسم صلب "قطعة خشبية".

كشفت تحريات اللواء عاطف أبوالوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، أن مرتكب الحادث "فارس م. ع."، عامل، زوج ابنة المجني عليها، حيث حدثت خلافات بين الزوجين، تركت الزوجة منزل الزوجية على أثرها وذهبت إلى منزل والدها.

وأضافت التحريات أنه عندما حضر الزوج "المتهم" إلى منزل أسرة زوجته، رفضت حماته عودتها إليه، ونشبت مشادة كلامية بينهما، وقام المتهم بضربها بـ"شومة" على رأسها، حيث سقطت قتيلة على الفورن وفر هاربًا من موقع الجريمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبعد تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.