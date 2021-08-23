الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على القاهرة والوجه البحري «صور»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث من المتوقع أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن حالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر و1.75 متر، أما البحر الأحمر فتكون معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيه إلى مترين، وتكون حركة الرياح فيه شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 36 26

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 34 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 25

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 24

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 36 24

نخل 36 18

نويبع 39 28

طابا 37 25

كاترين 33 17

الطور 35 27

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 37 25

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 28

حلايب 36 28

رأس حدربة 36 29