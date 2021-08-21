الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على القاهرة وانخفاض الرؤية الأفقية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، إن طقس اليوم حار رطب على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا، كما تنخفض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 36 والصغرى 26.

الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 25.

مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 25.

سيوة العظمى 34 والصغرى 22.

بورسعيد العظمى 33 والصغرى 25.

دمياط العظمى 32 والصغرى 25.

الإسماعيلية 36 الصغرى 24.

السويس العظمى 35 والصغرى 24.

العريش العظمى 32 والصغرى 25.

سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 16.

طابا العظمى 35 والصغرى 25.

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28.

الغردقة العظمى 38 والصغرى 27.

الفيوم العظمى 36 والصغرى 26.

بني سويف العظمى 36 والصغرى 24.

المنيا العظمى 37 والصغرى 23.

أسيوط العظمى 37 والصغرى 23.

سوهاج العظمى 38 والصغرى 24.

قنا العظمى 39 والصغرى 26.

الأقصر العظمى 40 والصغرى 26.

أسوان العظمى 40 والصغرى 27.

الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى 26.

شلاتين العظمى 37 والصغرى 27.

حلايب العظمى 35 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، فمتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.