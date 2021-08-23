3 شروط و8 مستندات.. كيف تحصل على مليوني جنيه لتطوير مكمورة فحم

«مكامير الفحم البدائية» واحدة من الآليات التي تستخدم لصناعة الفحم من خشب الأشجار، لكن خطورتها على الصحة ليست قليلة، فهي تتسبب في الكثير من الأمراض الصدرية التي تؤدي إلى الموت في النهاية، لكن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدّم بالتعاون مع وزارة البيئة، فرصة لأصحاب المكامير البدائية للحصول على أخرى مطورة بتمويل يصل إلى مليوني جنيه مصري، وحال التزم صاحب المكمورة بالمواصفات البيئية بعد مرور عام من تركيبها، يمكنه الاستفادة من منحة وزارة البيئة بسداد 20% من سعر المكمورة.

وترصد السطور التالية كيفية الحصول على تمويل لمكمورة فحم مطورة، من خلال عرض الشروط والمستندات ومزايا الحصول على التمويل، كما يلي:

شروط الحصول على التمويل

1) سداد 20% من قيمة المكمورة المطوره كحد أدنى.

2) يمك السداد على فترة تصل لـ60 شهرا متضمنة فترة سماح تصل لـ6 أشهر كحد أقصى.

3) سعر عائد 5% بسيط ويمكنك التقدم إلى أحد فروع جهاز تنمية المشروعات المنتشرة في محافظات الجمهورية كافة.

المستندات المطلوبة

1) السجل التجاري برأس مال لا يقل عن 21000 جنيه.

2) صورة من البطاقة الضريبية والموقف الضريبي والموقف التأميني ومركز مالي افتتاحي.

3) عرض سعر من الجهة الموردة للمكمورة المطورة، واعتماد الجهة الموردة للمكمورة لدى جهاز شؤون البيئة.

4) موقف التجنيد وصحيفة حالة جنائية سلبية.

5) صورة من عقد الإيجار أو مستندات الملكية لمقر النشاط.

6) شهادة الإفلاس والبروتستو عن مدة لا تقل عن 3 سنوات.

7) موافقة جهاز شؤون البيئة على توفيق أوضاع المكمورة «خطاب تقييم الأثر البيئي».

8) موافقة لجنة المحافظة التابع لها النشاط بالوضع القانوني لمقر النشاط للبدء في التراخيص اللازمة.

مزايا الحصول على تمويل

1) سعر فائدة تنافسي لا يتعدى 5% بسيطة.

2) حال التوافق البيئي بعد مرور عام من تاريخ صرف التمويل والالتزام بالقياسات البيئية، تسدد وزارة البيئة منحة قدرها 20% من إجمالي القيمة الشرائية للمكمورة، لحساب جهاز تنمية المشروعات كسداد لجزء من مديونية العميل، ما يترتب عليه شراء العميل المكمورة بتخفيض يصل لـ20% من قيمتها الشرائية.

3) مساعدة أي عميل في استخراج المستندات الرسمية اللازمة لنشاطه من سجل تجاري وبطاقة ضريبية أو من خلال خدمة الشباك الواحد المتوافرة لدى العديد من مكاتب جهاز تنمية المشروعات.