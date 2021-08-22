لو هتستورد فحم.. 6 مستندات لاستصدار خطاب عدم ممانعة من «البيئة»

إذا أردت استيراد شحنة من الفحم الحجري أو البترولي، فإنَّه يجب استصدار خطاب عدم ممانعة من قبل وزارة البيئة، كما يجب أيضاً توفير مجموعة من المستندات والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على هذا الخطاب، والتي تتمثل في النقاط التالية، وفق ما جاء بموقع وزارة البيئة.

1) تقدم الطلبات الخاصة بطلب عدم الممانعة على شحن أو تفريغ وتخزين وتداول شحنات الفحم الحجري أو البترولي إلى مكتب خدة المستثمرين بجهاز شئون البيئة.

2) ملء خطاب موجه ومعتمد بخاتم الشركة باسم الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة مرفق به النموذج التالي والذي يمكن الحصول عليه من خلال هذا الرابط.

3) موافقة الشركة على سداد المصروفات الإدارية والرسوم المقررة.

4) يتأكّد مسؤول مكتب خدمة المستثمرين من استيفاء الأوراق المطلوبة المرفقة طبقًا للنموذج المعد.

5) يتمّ تحويل الملف إلى وحدة الفحم الحجري والتي تجري المراجعة الفنية لمستندات شحنة الفحم المقدم الطلب بشأنها والتنسيق مع الإدارات الفنية ذات الصلة وخصم كمية الفحم من الكوتة الخاصة بالشركة واتخاذ اللازم.

6) يتمّ تحويل الملف مرفق به أصول المستندات لصندوق حماية البيئة لتحصيل المصروفات الإدارية والرسوم المقررة في هذا الشأن.

7) يقدر صندوق حماية البيئة المصروفات الإدارية والرسوم المقررة على الشحنة وفقًا للقرارات الوزارية المحددة لتلك القيم الصادرة في هذا الشأن.

8) تحرر وحدة الفحم الحجري خطابات للجهات الإدارية المختصة للإفراج عن الشحنة ومراقبة أعمال التفريغ، على أن تكون معتمدة من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أن يتم تسليمه للعميل عن طريق مكتب خدمة المستثمرين.

المستندات اللازمة

1) خطاب معتمد من الشركة باسم المفوض من قبلها.

2) صورة من بوليصة الشحن.

3) صورة من التعاقد مع الجهة المورد اليها الفحم شامله التحاليل الخاصه بالشحنه.

4) مراحل تداول الشحنة «ميناء الوصول – مخزن وسيط – الشركة المستخدمة».

5) موافقة الشركات المتداولة للفحم «شحن/ تفريغ - تخزين وسيط».

6) إقرار من السيد المفوض بعدم تفريغ الشحنة إلا فى وجود مندوب من فرع الجهاز المختص.

بعد الانتهاء ىمن توفير المستندات اللازمة واتباع الإجراءات اللازمة فإن خطاب عدم الممانعة يصدر خلال 3 أيام عمل تبدأ من تاريخ تحويل الملف لوحدة الفحم.