إزالة مكمورة فحم على مساحة 150 مترا بقرية البساتين في دمياط

نفذت إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بمحافظة دمياط، برئاسة المهندس محمد الدالي، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة ياقوت ورد، حملة أسفرت عن إزالة مكمورة فحم على مساحة 150 مترا، بأرض العوامر بقرية البساتين التابعة لمركز كفر البطيخ.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر بيئية تجاه المخالفين، كما تم المرور على المكامير المطورة، الواقعة بنطاق مركز كفر البطيخ، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات البيئية.

ويأتي ذلك استكمالا لما تم تحقيقه من جهود على مدار الفترات الماضية، لرصد أية مخالفات في هذا الخصوص، والتعامل الحاسم معها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالتصدي لمكامير الفحم المخالفة، والالتزام التام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية.

وفي وقت سابق قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تقدم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم دعم شركات إنتاج الفحم النباتي، وتم وضع كل الاشتراطات والضوابط البيئية، لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية.

وتابعت الوزيرة بأنه تم تطوير آليه تمويلية لتلك الشركات من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، عن طريق إتاحة قروض ميسرة بمنحة 20% مقدمة من وزارة البيئة لمساعدة أصحاب المكامير على تطويرها، حيث تم تقديم التمويل لعدد 17 مستثمرا بإجمالى حوالى 6 ملايين جنيه.

وأوضحت فؤاد، خلال التقرير، المشروعات التي تدعمها وزارة البيئة أيضا، والقائمة على الاستفادة من الموارد الطبيعية كزراعة الأسطح بالمنتجات الغذائية والعلف وإنبات عيش الغراب، وهي مشروعات لا تحتاج لجهد أو أموال كثيرة.