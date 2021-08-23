هارب من حكم إعدام.. مصرع عاطل في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

لقي عاطل مصرعه، في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وذكرت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف ضباط قطاع الأمن العام، تحت قيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن القتيل هارب من قضية قتل وخطف وصادر ضده حكم بالإعدام، وأنه أطلق الرصاص تجاه القوات أثناء تنفيذ الحكم عليه، ولكنه لقي مصرعه.

تفاصيل مصرع عنصر إجرامي في أسيوط

وردت معلومات لقطاع الأمن العام مفادها تواجد العنصر الإجرامي، عاطل، سن 41، مقيم بقرية بدائرة مركز القوصية أمن أسيوط، بمحل إقامته، والسابق اتهامه فـي 5 قضايا ما بين «خطف مشاجرة، ضرب، سلاح»، والمحكوم عليه بالإعدام فـي جناية «قتل»، والسجن المؤبد فـي جناية «سلاح»، والحبس 6 شهور فـي قضية سرقة».

تم استهداف المتهم بمحل إقامته بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط، وما أن شاهد القوات حتى بادر بإطلاق أعيرة نارية فبادلته بالمثل، ولقي مصرعه إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة، وعثر بجوار جثته على «بندقية آلية، 7 خزائن، 157 طلقة من ذات العيار، حقيبة حمل ذخائر».

النيابة تباشر التحقيق

عقب الانتهاء من إجراء المعاينة، من قبل رجال المباحث، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات، وقررت عرض جثة القتيل على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.