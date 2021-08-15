عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديدة الخطورة بقنا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، استمرارا لجهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، من القضاء على عنصر شديد الخطورة، بعد تبادل لإطلاق النار مع القوات في قنا.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، كشفت عن تردد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة -مقيم بدائرة مركز شرطة قنا، محكوم عليه في 3 جنايات بالسجن والسجن المؤبد في قضايا «سرقة بالإكراه- قتل وسلاح- قتل عمد»، ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس فـي قضيتي «تبديد»، وسبق اتهامه في 9 قضايا «خطف- استعراض قوة- سرقة بالإكراه- ضرب- تبديد»، على بعض الأماكن بدائرة مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا.

جرى توجيه مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، عقب تقنين الإجراءات، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لاستهدافه، ولدى استشعاره بالقوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق النيران، وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفرت المأمورية، عن مصرع العنصر الإجرامي المذكور، وعُثر بجواره على «بندقية آلية- 2 خزينة، وعدد من الطلقات من العيار ذاته»، ودراجته النارية «بدون لوحات معدنية»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.