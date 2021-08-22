بكوكتيل مخدرات.. «الداخلية» تطارد تجار الكيف والخارجين عن القانون

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: تم ضبط 79 قطعة سلاح ناري، بحوزة 61 متهمًا.

ـ في مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 50430 حكما قضائيا متنوعا.

ـ في مجال ضبط التشكيلات العصابية: تم ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 5 متهمين، ارتكبوا 3 حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 142 قضية، بإجمالي 146 متهمًا، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 6.002 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 16٫345 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 2٫228 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2,275 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 587 جراما.

كمية من مخدر البودر وزنت 405 جرامات.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 355 جراما.

كمية من مخدر الكيتامين وزنت 150 جراما.

كمية من مخدر آيس وزنت 100 جرام.

كمية من مخدر الفودو وزنت 70 جراما.

1273 قرصا مخدرا.

ـ في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 15 متهما.

ـ في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 9 متهمين.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 362 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 19958 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 30 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.